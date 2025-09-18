Ciclo da água está 'cada vez mais imprevisível e extremo', alerta ONU

Este relatório lembra que a mudança climática aumenta a variabilidade do ciclo hidrológico, favorecendo os fenômenos meteorológicos extremos.

Como exemplo, aponta que em 2024 - o ano mais quente já registrado - apenas um terço das bacias hidrográficas do planeta apresentaram valores "normais", enquanto todas as regiões glaciais do mundo registraram perdas devido ao degelo.

Por outro lado, a bacia amazônica, outras regiões da América do Sul e o sul da África sofreram uma grave seca, enquanto as condições foram mais úmidas do que o normal em outras áreas, especialmente em partes da África, Ásia e Europa Central.

Este é o terceiro ano consecutivo em que os cientistas registram uma perda generalizada de gelo em todas as regiões glaciais.

"No total, foram perdidas 450 gigatoneladas, que equivalem a um enorme bloco de gelo de 7 km de altura, 7 km de largura e 7 km de comprimento, ou à água necessária para encher 180 milhões de piscinas olímpicas", destaca a OMM.

Esta quantidade de água de derretimento adiciona aproximadamente 1,2 mm ao nível mundial do mar em um único ano, aumentando o risco de inundações para centenas de milhões de pessoas que vivem em zonas costeiras.