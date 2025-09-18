Democratas preparam projeto de lei de defesa da liberdade de expressão nos EUA

"Isso é censura. Um controle estatal da palavra. Isso não é os Estados Unidos", indignou-se Murphy.

O projeto de lei busca "criar uma proteção específica para aqueles que são atacados por razões políticas", explicou, mencionando sem detalhar "consequências reais para os funcionários governamentais que usam seu poder para atacar a liberdade de expressão".

O senador Alex Padilla enumerou acontecimentos recentes que considera preocupantes, como as críticas de Trump a um jornalista que lhe perguntava sobre sua família, e as ações judiciais contra os jornais New York Times e Wall Street Journal "por publicarem artigos dos quais ele não gosta".

A proposta tem como objetivo "proteger igrejas, associações, jornais, universidades, estudantes, trabalhadores, de qualquer presidente que ataque seus opositores políticos", disse o representante Greg Casar.

As recentes declarações da secretária de Justiça e procuradora-geral Pam Bondi, que distinguiu entre "liberdade de expressão" e "discurso de ódio", geraram indignação mesmo entre os conservadores.

"A liberdade de expressão é uma pedra angular de nossa democracia e este governo tenta sufocá-la. Eles não querem que as pessoas se expressem quando não gostam do que dizem. Isso é o caminho para a autocracia", alertou o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer.