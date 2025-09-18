Dois mortos em ataque na fronteira entre Jordânia e Cisjordânia

Um homem armado matou duas pessoas em uma passagem de fronteira entre a Cisjordânia ocupada por Israel e a Jordânia, anunciaram os serviços de socorro israelenses e o exército nesta quinta-feira (18).

Dois homens, de 20 e 60 anos, ficaram feridos no ataque na passagem de Allenby e foram declarados mortos logo depois, de acordo com o Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha.

"As forças de segurança neutralizaram o terrorista", acrescentou a mesma fonte em um comunicado.