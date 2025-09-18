'El quimico', a droga que transforma usuários em zumbis preocupa Cuba

Em um parque de Havana, em plena luz do dia, um jovem caminha de forma errática, arrastando os pés com o olhar perdido, como um zumbi. É o efeito do "el quimico" (químico), a droga sintética que acendeu os alarmes em Cuba.

Em um país acostumado a baixos níveis de consumo de drogas, o uso deste canabinoide sintético altamente viciante, mais barato e potente que a maconha, tem se espalhado nos últimos anos na capital e até mesmo no interior.

Três meses antes desta entrevista, Josué Ángel Espinosa, de 21 anos, estava totalmente dependente. "Não conseguia comer um prato de comida sem consumir" e "não conseguia dormir". Tinha que fumar até 15 cigarros com "el quimico" para conseguir pegar no sono, diz o jovem à AFP.