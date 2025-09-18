Espanha desbanca Argentina do topo do ranking da Fifa; Brasil cai para 6º

A seleção espanhola de futebol voltou a liderar o ranking da Fifa, pela primeira vez desde 2024, enquanto a Argentina, que estava no topo desde abril de 2023, caiu para terceiro, superada também pela França, de acordo com a lista publicada nesta quinta-feira (18).

O Brasil, que na última atualização, no dia 10 de julho, era o quinto colocado, foi ultrapassado por Portugal e caiu para a sexta posição, a pior nos últimos nove anos.

A vitória sobre o Chile (3 a 0) e a derrota para a Bolívia (1 a 0), no início de setembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, fizeram a Seleção perder 16,9 pontos em relação à lista anterior.