Espanha investigará violações dos direitos humanos em Gaza em cooperação com TPI

"Com base na atual situação nos territórios da Palestina, qualquer evidência, direta ou indireta, que possa ser recolhida em nosso país deve ser incorporada a um quadro processual que permita sua utilização posterior", explica o decreto.

A iniciativa "coincide com a recomendação incluída no relatório da Comissão Internacional Independente de Investigação das Nações Unidas sobre o território palestino ocupado, que pede aos Estados-membros que cooperem com a investigação da Promotoria do Tribunal Penal Internacional", indicou o comunicado.

A Procuradoria-Geral menciona um relatório da Polícia Nacional espanhola sobre "as ações do Exército israelense contra a população civil na Faixa de Gaza que poderiam ser contrárias ao Direito Internacional".

O relatório, que a Espanha planeja entregar às autoridades competentes, contém depoimentos "de testemunhas sob proteção", assim como "importantes elementos probatórios sobre as ações e circunstâncias no local".

Segundo o procurador-geral, tudo isto poderia servir como prova "de acusação pelos crimes cometidos".

O procurador do TPI emitiu mandados de prisão contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, suspeitos de crimes contra a humanidade e crimes de guerra.