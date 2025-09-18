EUA sanciona Los Mayos, facção do cartel de Sinaloa

O Departamento do Tesouro designa oficialmente como narcotraficantes cinco indivíduos e quinze empresas pertencentes a Los Mayos, particularmente na região de Rosarito, a cerca de 30 km da fronteira.

Esta designação por parte da Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) implica em que todas os bens que estas pessoas e empresas tiverem nos Estados Unidos ficam congelados, e que Washington vigiará para que não possam ter acesso a redes bancárias nacionais ou estrangeiras.

Nenhum cidadão americano pode fazer negócios com estas entidades ou pessoas.

Esta semana, o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 26,5 milhões, na cotação atual) pela captura de Juan José Ponce Félix "El Ruso", um dos principais matadores de aluguel do cartel, agora também sancionado financeiramente pela OFAC.

O Departamento do Tesouro aponta, em seu comunicado, negócios controlados de Los Mayos na região de Rosarito, como empresas de alimentos, bares, restaurantes e companhias de transportes.

Também acusa, em particular, a ex-prefeita de Rosarito Hilda Araceli Brown Figueredo de estar na folha de pagamento do cartel.