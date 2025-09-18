Europa e costa do Mediterrâneo registram seca recorde em agosto

Desde o início do ano, cada mês estabeleceu um recorde para seu período, mas agosto de 2025 registrou o nível máximo absoluto.

Existem vários tipos de seca, que podem ser combinadas: seca meteorológica, seca do solo e seca hidrológica (nos cursos de água e nos lençóis freáticos).

O indicador do Observatório Europeu da Seca (EDO), do programa Copernicus, baseado em observações por satélite, combina o nível de chuvas, a umidade do solo e o estado da vegetação. O resultado tem três níveis: vigilância, aviso e alerta.

Em agosto do ano passado, 36% dos solos foram afetados pela seca. O recorde absoluto anterior, de 52%, havia sido registado em maio de 2025.

O Leste da Europa e os Bálcãs foram muito afetados no mês passado pela seca: na Bulgária, Kosovo, Sérvia e Macedônia do Norte, a taxa foi igual ou superior a 90%.

Nos Bálcãs, a situação favoreceu os incêndios, que provocaram pelo menos duas mortes e a fuga de milhares de habitantes.