Exército israelense anuncia a morte de quatro soldados no sul de Gaza

Quatro soldados morreram e um ficou gravemente ferido nesta quinta-feira (18), quando um artefato explosivo foi detonado na Faixa de Gaza, informou o Exército israelense.

Segundo a mídia israelense, os quatro morreram dentro de seu veículo militar na manhã desta terça-feira, na cidade de Rafah, no sul do território palestino.

De acordo com uma contagem da AFP baseada em dados do Exército israelense, 472 soldados morreram desde o início da ofensiva terrestre em Gaza, que começou em 27 de outubro de 2023.