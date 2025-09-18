Flamengo vence Estudiantes (2-1) e abre vantagem nas quartas da Libertadores

O Flamengo, graças a um início avassalador, venceu o Estudiantes de La Plata por 2 a 1 nesta quinta-feira (18), no Maracanã, e abriu vantagem no confronto de quartas de final da Copa Libertadores.
Pedro, aos 15 segundos de jogo, e o lateral uruguaio Guillermo Varela, aos 9 minutos, marcaram os gols da equipe carioca.
O Rubro-Negro foi dominante, mas deixou vivo o Estudiantes, que teve como destaque o goleiro Fernando Muslera e descontou nos acréscimos com gol do atacante Guido Carrillo.
O Flamengo ainda terminou a partida com um jogador a menos, pela expulsão do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que recebeu o segundo cartão amarelo na reta final do segundo tempo (82').
Na próxima quinta-feira, os dois times voltam a campo em La Plata para o jogo de volta e quem se classificar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Racing, que venceu na ida fora de casa por 1 a 0.
- Início a todo vapor -
Sem perder tempo, o Flamengo impôs seu favoritismo em busca de sua quarta Libertadores.
Pedro, em questão de segundos, colocou os cariocas em vantagem depois de roubar a bola na saída do Estudiantes, tabelar com Plata e abrir o placar no Maracanã.
O gol foi o segundo mais rápido desta edição da Libertadores, depois do que foi marcado por Artur, do Botafogo, aos 14 segundos de jogo contra a LDU na ida das oitavas de final.
O recorde absoluto tem quase 50 anos, imposto pelo peruano Félix Suárez, quando marcou aos 6 segundos no dia 4 de abril de 1976, na vitória do Alianza Lima sobre o Independiente Santa Fe da Colômbia por 3 a 0.
O segundo do Flamengo saiu antes dos dez minutos, quando Varela bateu firme de primeira após cruzamento da esquerda de Ayrton Lucas.
- Muslera salva o Estudiantes -
O jogo foi de amplo domínio rubro-negro. Se não fosse pela atuação de Muslera, o Estudiantes poderia ter saído do Maracanã com um placar muito mais adverso.
A defesa milagrosa em finalização cara a cara de Pedro aos 20 minutos iniciou a noite inspirada do goleiro uruguaio.
O meio-campo do Flamengo com Saúl, Nicolás de la Cruz e Giorgian de Arrascaeta comandava as ações com autoridade. O time praticamente não sentia a ausência do lesionado Jorginho.
Muslera também foi bem em tentativas de Samuel Lino e Plata.
O Estudiantes melhorou no segundo tempo com a decisão do técnico Eduardo Dmínguez de colocar Gastón Benedetti. Os argentinos, aproveitaram a saída de Saúl, que foi substituído por Allan.
Filipe Luís decidiu então renovar o ataque promovendo as entradas de Luis Araújo e Bruno Henrique nos lugares de Pedro e De Arrascaeta.
Mas o Flamengo não conseguiu aumentar a vantagem e se complicou com a expulsão de Plata em um lance duvidoso que gerou reclamação dos rubro-negros.
E o Estudiantes cresceu no jogo. Uma cabeçada de Carrillo obrigou Rossi a fazer boa defesa nos minutos finais, pouco antes do próprio atacante aproveitar uma bola levantada na área para marcar o gol do time argentino com um chute que ainda desviou no zagueiro Léo Pereira antes de entrar.
"Saímos muito prejudicados", disse Samuel Lino em entrevista após a partida, criticando a atuação da arbitragem, principalmente pelo cartão vermelho mostrado a Plata.
"Não temos do que reclamar, não temos que baixar a cabeça. Pelo contrário, foi uma vitória importante", afirmou, por sua vez, Pedro.
Escalações:
Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Saúl (Allan, 64'), Nicolás de la Cruz - Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 73'), Samuel Lino (Danilo, 86') - Pedro (Bruno Henrique, 73'). Técnico: Filipe Luís.
Estudiantes: Fernando Muslera - Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia (Fabricio Pérez, 86') - Ezequiel Piovi (Gastón Benedetti, 46') - Facundo Farías (Alexis Castro, 60'), Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain (Lucas Alario, 86'), Cristian Medina (Tiago Palacios, 77') - Guido Carrillo. Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Andrés Rojas (COL).
erc/raa/cb
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.