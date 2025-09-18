Flamengo vence Estudiantes (2-1) e abre vantagem nas quartas da Libertadores

O Flamengo ainda terminou a partida com um jogador a menos, pela expulsão do atacante equatoriano Gonzalo Plata, que recebeu o segundo cartão amarelo na reta final do segundo tempo (82').

Na próxima quinta-feira, os dois times voltam a campo em La Plata para o jogo de volta e quem se classificar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Racing, que venceu na ida fora de casa por 1 a 0.

- Início a todo vapor -

Sem perder tempo, o Flamengo impôs seu favoritismo em busca de sua quarta Libertadores.

Pedro, em questão de segundos, colocou os cariocas em vantagem depois de roubar a bola na saída do Estudiantes, tabelar com Plata e abrir o placar no Maracanã.

O gol foi o segundo mais rápido desta edição da Libertadores, depois do que foi marcado por Artur, do Botafogo, aos 14 segundos de jogo contra a LDU na ida das oitavas de final.