FMI propõe funcionário do Tesouro dos EUA como número dois da instituição

O Departamento do Tesouro americano não comentou imediatamente sobre tal seleção do FMI, que a AFP noticiou na quarta-feira.

A escolha de Katz ocorre após a renúncia de Gita Gopinath, que deixou o cargo em agosto para voltar a lecionar na Universidade de Harvard.

Katz, graduado na Universidade de Yale, foi funcionário de alto escalão do Tesouro durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), e banqueiro de investimentos no Goldman Sachs.

Uma fonte próxima ao tema afirmou anteriormente à AFP que ele tem vínculos de longa data com Bessent e trabalhou anteriormente como consultor para o fundo de cobertura do chefe do Tesouro.

Ao anunciar sua proposta de nomeação nesta quinta-feira, o FMI disse que Katz tem sido "o principal assessor do secretário (do Tesouro) em uma ampla gama de assuntos nacionais e internacionais".

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, destacou em um comunicado que Katz acredita no "importante papel do Fundo em ajudar os países membros a garantir a estabilidade econômica e financeira em um momento de transformações significativas na economia global".