França tem novo dia de protestos contra política fiscal do governo

O ministro do Interior, Bruno Retailleau, anunciou que os 80.000 policiais e gendarmes mobilizados já evitaram "bloqueios" na região de Paris e um ato de "sabotagem" da rede de água potável na ilha caribenha da Martinica.

"A ordem é muito simples: não tolerar nenhum bloqueio (...) Seremos intransigentes", afirmou Retailleau, que previu que entre 5.000 e 8.000 "indivíduos perigosos" poderiam "causar distúrbios" durante as manifestações.

O ex-primeiro-ministro François Bayrou desencadeou os protestos com seu plano orçamentário para 2026, que previa cortes de 44 bilhões de euros (51,9 bilhões de dólares, 276 bilhões de reais) e a eliminação de dois feriados nacionais.

O Parlamento derrubou o governo Bayrou na semana passada e seu sucessor, Sébastien Lecornu, anunciou a elaboração de um novo plano que não incluirá a supressão dos feriados, mas os sindicatos decidiram prosseguir com a mobilização.

"O orçamento será decidido nas ruas", afirmou há alguns dias a líder do sindicato CGT, Sophie Binet.

"É necessário demonstrar força na quinta-feira e depois", acrescentou, dando a entender que os sindicatos devem adotar uma estratégia de mobilização contínua.