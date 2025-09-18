Incêndio florestal deixa um morto no noroeste da Espanha

Um homem de 66 anos morreu em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo, em Castela e Leão, uma região do noroeste da Espanha que tem sido especialmente afetada pelas chamas que assolam o país durante o verão europeu.

No início da noite, houve um pedido de assistência "para atender um homem que sofreu queimaduras em um incêndio florestal em Villarejo de Órbigo. Os serviços de saúde confirmam no local o falecimento de um homem de 66 anos", informaram nesta quinta-feira (18) os serviços de emergência na rede social X.

As regiões oeste e noroeste da Espanha viram-se afetadas neste verão por incêndios devastadores, assim como o vizinho Portugal.