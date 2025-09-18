Israel bombardeia Cidade de Gaza e fuga de palestinos prossegue

Uma fila ininterrupta de palestinos que fogem da Cidade de Gaza avançava em direção ao sul do território, a pé ou em carroças puxadas por burros, levando seus poucos pertences.

Mas outros, como Aya Ahmed, de 32 anos, não sabem para onde ir, ou não têm condições de pagar os custos elevados de transporte.

"O mundo não entende o que está acontecendo. Eles (Israel) querem que sigamos para o sul, mas onde vamos viver? Não temos barracas, nem transporte, nem dinheiro", disse Ahmed, que está refugiado ao lado de 13 parentes na cidade, sob "bombardeios incessantes".

Os palestinos afirmam que o custo da viagem para o sul disparou, chegando em alguns casos a superar 1.000 dólares.

Os militares israelenses anunciaram a abertura de "uma rota de passagem temporária pela estrada Salah al Din", que atravessa o centro da Faixa de norte a sul.

O corredor, no entanto, permanecerá aberto apenas até sexta-feira ao meio-dia (6h00 de Brasília).