Itália quer criar feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa

A Itália quer criar um feriado em homenagem a São Francisco e ao falecido papa argentino que carregava seu nome, um projeto que conta com o apoio de todos os partidos da coalizão da primeira-ministra, Giorgia Meloni.

A proposta deveria ser votada na Câmara Baixa do Parlamento nesta quinta-feira (18), mas o debate foi adiado para o início da próxima semana. Se aprovada, este novo feriado será celebrado no dia 4 de outubro.

O papa Francisco, falecido em abril, foi o primeiro a adotar o nome de São Francisco de Assis, um místico do século XIII que renunciou às suas riquezas e dedicou sua vida aos pobres.