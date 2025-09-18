Juiz bloqueia plano de Trump para deportar menores guatemaltecos dos EUA

Naquele momento, o NILC apresentou uma ação judicial contra a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, e outros funcionários governamentais, pedindo à Justiça que bloqueasse as deportações, sob a alegação de que vários menores estavam expostos a perigos e que o devido processo não estava sendo seguido nesse retorno.

Os advogados da administração Trump asseguraram que familiares dos menores estavam inclusive aguardando sua chegada na Guatemala.

A juíza federal de Washington, Sparkle Sooknanan, bloqueou as deportações por 15 dias. No limite do vencimento desse prazo, o juiz federal Timothy Kelly, que também pertence ao distrito da capital, decidiu nesta quinta-feira estender esse bloqueio enquanto os casos dos menores permanecerem abertos, explicaram os advogados.

"Embora os acusados tenham agido durante a madrugada com seu plano de 'reunificação' e depois tenham declarado ao juiz que um pai ou tutor havia solicitado o retorno de cada criança, isso se provou falso", afirmou o juiz em sua decisão.

"De acordo com o expediente, parece que pretendem enviar de volta à Guatemala muitas crianças desacompanhadas sem nenhum pai ou tutor legal identificado lá", acrescentou, em um novo revés jurídico para a política anti-imigração de Trump.

Para Efrén Olivares, vice-presidente de litígios e estratégia jurídica do NILC, "a decisão judicial representa uma vitória significativa para as centenas de crianças que agora estão salvas da tentativa ilegal da administração Trump de expulsá-las dos Estados Unidos".