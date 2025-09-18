Kim Jong Un supervisiona teste de drones e demanda desenvolvimento de IA

Os drones estão emergindo como um "principal ativo de atividade militar, elevando-o como uma tarefa de alta prioridade e importância na modernização das forças armadas da RPDC", disse Kim, usando a sigla para o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular e Democrática da Coreia.

Ele também ordenou "esforços para desenvolver rapidamente a recém-introduzida tecnologia de inteligência artificial", bem como a "ampliação e o fortalecimento" das capacidades de produção de drones.

O analista Hong Min, do Instituto Coreano para a Unificação Nacional em Seul, disse que Kim vê a tecnologia de drones como crucial para garantir o "status de grande potência".

"Os drones levantam preocupações porque oferecem ameaças de baixo custo e alta eficiência: execução autônoma de missões, maior precisão e letalidade, adequação para produção em massa e flexibilidade tática aprimorada", acrescentou.

Pyongyang revelou seus primeiros drones de ataque no ano passado, e especialistas alertaram que sua nova capacidade nessa área pode estar ligada à sua nascente aliança com a Rússia.

Analistas também dizem que as tropas norte-coreanas enviadas para lutar pela Rússia ganharão experiência em guerra moderna, incluindo como os drones são usados no campo de batalha.