Lenda do tênis Björn Borg rompe silêncio sobre vício em cocaína

"O risco de voltar ainda existe, e é algo com o qual terei que conviver por um tempo, com a ansiedade de não saber se o câncer foi detectado a tempo", explicou.

Durante a entrevista na TV, o ex-tenista afirmou que vive bem atualmente e pratica esportes todos os dias. No entanto, reconheceu que não joga tênis há seis anos.

Borg revolucionou o tênis ao ser cinco vezes campeão de Wimbledon e seis vezes de Roland Garros, antes de se aposentar em 1983, com apenas 26 anos.

Perguntado sobre o doping no esporte, afirmou "saber que existe entre os jogadores juvenis".

Ele também falou sobre o caso do italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, que voltou a trabalhar com seu antigo preparador físico Umberto Ferrara, envolvido nos testes que apontaram o uso de um anabolizante que rendeu uma suspensão de três meses.

"Ele demitiu um de seus treinadores, seu preparador físico. E logo depois, quando tudo se acalmou, readmitiu esse mesmo preparador. Para mim, é muito estranho", concluiu.