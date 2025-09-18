Madonna anuncia novo álbum 'dance' para 2026

Madonna, a artista com mais discos vendidos da história, anunciou, nesta quinta-feira (18), um novo álbum com ritmos "dance" para o próximo ano com a Warner, gravadora com a qual estreou e assinou seus maiores sucessos.

"Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar com eles novamente e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando alguns debates necessários", declarou a estrela em um comunicado.

Seu futuro álbum será produzido por Stuart Price, com quem a cantora criou "Confessions on a Dance Floor" (2005), composto por sucessos como "Hung Up" e "Sorry".