Manchester City vence Napoli (2-0) na 1ª rodada da Champions

Ao balançar a rede nesta quinta-feira, o artilheiro norueguês se tornou o jogador a alcançar mais rápido a marca de 50 gols na Champions, em 49 jogos. Na temporada, já são 12 gols em sete jogos entre clube e seleção.

"Já não sei mais o que dizer sobre Erling. Os números falam por si, e estamos muito felizes por tê-lo em nosso time. Ele tem o calibre de Van Nistelrooy, Lewandowski, Cristiano e Messi", disse após a partida o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

Depois do gol, tudo ficou mais fácil para os ingleses, que selaram a vitória após Jeremy Doku invadir a área driblando vários defensores e finalizar rasteiro, passando por baixo do jogador sérvio Milinkovic-Savic (65').

"Eles eram um time muito difícil de vencer. Acho que fomos bastante inteligentes e não perdemos muitas bolas. O primeiro tempo foi um pouco frustrante", analisou Foden após a vitória.

Ao bater o atual campeão italiano, o time de Manchester vira a página depois do início irregular no Campeonato Inglês (8º colocado com duas vitórias e duas derrotas).

O jogo marcou o retorno ao Etihad Stadium do meia belga Kevin De Bruyne, ídolo do City e que chegou ao Napoli nesta temporada.