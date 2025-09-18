Messi chega a acordo com Inter Miami para renovar contrato

Messi, 38 anos, deu os primeiros indícios da possível extensão de seu contrato em uma entrevista após o jogo do mês de setembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela (3-0).

"Nove meses passam muito rápido e, ao mesmo tempo, é muito tempo", disse Messi ao se referir ao seu futuro e a uma possível participação na Copa do Mundo, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

"Terminamos a temporada no final do ano e, depois, preciso fazer uma pré-temporada, veremos como me sentirei, espero fazer uma boa pré-temporada", acrescentou Messi, campeão mundial com a Argentina no Catar-2022.

Com oito jogos restantes, o Inter Miami ocupa a sexta posição da Conferência Leste com 49 pontos e está na disputa pela 'Supporters' Shield', reconhecimento ao melhor time da temporada regular.

Messi consolidou sua candidatura para repetir o prêmio de Jogador Mais Valioso da MLS com 20 gols em 21 partidas, tornando-se apenas o quinto jogador a marcar 20 gols em temporadas consecutivas.

A temporada 2025 para o Inter Miami registra até o momento uma primeira participação nas semifinais da Copa de Campeões da Concacaf, uma boa campanha no Mundial de Clubes da Fifa (oitavas de final) e a final da Leagues Cup.