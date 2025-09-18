México e Canadá buscam reforçar aliança diante do protecionismo de Trump

Os líderes do México e do Canadá se reúnem nesta quinta-feira (18) para explorar novas rotas de comércio e investimento e evitar o campo minado criado por Donald Trump, cujas políticas protecionistas ameaçam prejudicar sua relação vital com o mercado americano.

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, visita a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, em um momento em que a ofensiva tarifária global de Trump viola os termos do T-MEC, o acordo de livre comércio que os três países mantêm desde 2020.

Como parte de sua política, o magnata republicano impôs tarifas sobre alguns produtos exportados por seus parceiros e ameaça impor novas taxas caso eles não tomem medidas para conter o tráfico de drogas e a migração irregular para os Estados Unidos.