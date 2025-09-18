Ministro da Defesa da China critica 'lógica hegemônica'

"Embora os temas da atualidade - paz e desenvolvimento ? permaneçam inalterados, as nuvens da mentalidade da Guerra Fria, da hegemonia e do protecionismo não se dissiparam", afirmou.

"A memória histórica deve servir como uma advertência constante para reconhecer e se opor à lógica hegemônica e aos atos de intimidação disfarçados em uma nova forma", acrescentou.

Os comentários podem ser interpretados como uma referência sutil aos Estados Unidos, principal rival da China nos últimos anos em uma ampla gama de áreas econômicas e geopolíticas.

O fórum de defesa acontece em um momento de crescente expectativa por uma possível reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e seu homólogo americano, Donald Trump.

Dong participou nesta semana de uma videoconferência com seu homólogo americano, Pete Hegseth, na qual diversos temas delicados foram abordados, incluindo o Mar do Sul da China e Taiwan.

O Pentágono afirmou que as conversas foram "francas e construtivas" e que Hegseth e Dong concordaram em prosseguir com os debates.