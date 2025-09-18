Mostra fotográfica retrata cena artística negra dos EUA nos agitados 1955-85

A Galeria Nacional de Washington abre neste domingo (21) uma exposição fotográfica com mais de 150 imagens e pinturas sobre a vibrante cena artística negra entre 1955 e 1985, em meio aos turbulentos anos da luta pelos direitos civis e da nascente cultura pop.

Escritores como James Baldwin, músicos como Sun Ra, artistas como Kwame Barthwaite ? o fotógrafo que ajudou a popularizar o lema "Black is Beautiful" ? fazem parte desta mostra, a primeira que reúne imagens que já haviam entrado para a história de forma individual.

A mostra, aberta até 11 de janeiro, também inclui imagens pouco conhecidas e de cunho político, como a de uma das marchas do reverendo Martin Luther King Jr., encharcado sob a chuva, em Selma (Alabama), em 1965. Essas marchas pacíficas culminaram na aprovação das leis de direitos civis.