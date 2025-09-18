Nacionalista Takaichi entra na disputa para liderar partido que governa o Japão

A política japonesa Sanae Takaichi, conhecida por suas posturas nacionalistas, anunciou nesta quinta-feira (18) sua candidatura para liderar o partido que governa o país e pode se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Governo do país.

O Partido Liberal Democrata (PLD) terá eleições em 4 de outubro, depois que o atual primeiro-ministro Shigeru Ishiba anunciou sua renúncia em 9 de setembro.

"O que precisamos agora é de uma política que transforme a vida cotidiana das pessoas e suas inquietações com o futuro em esperanças e sonhos", declarou Takaichi em uma breve entrevista coletiva para anunciar sua candidatura.