Nos EUA, direita comemora e esquerda se indigna após suspensão de Jimmy Kimmel

Kimmel, que apresentou várias vezes a cerimônia do Oscar, disse em seu programa após o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk: "esse pessoal do MAGA está desesperadamente tentando caracterizar esse cara que matou Charlie Kirk como qualquer coisa, menos um deles".

Essa declaração provocou a suspensão imediata do "Jimmy Kimmel Live!", em um país que sustenta a liberdade de expressão como a primeira emenda de sua Constituição.

Trump anunciou, antes de viajar à Europa, um processo de 15 bilhões de dólares (quase 80 bilhões de reais) contra o New York Times. No passado, já obteve indenizações da ABC e da Paramount, e em julho também moveu uma ação contra o Wall Street Journal.

"Depois de anos reclamando sobre a cultura do cancelamento, a atual administração levou isso a um novo e perigoso nível, ao ameaçar rotineiramente empresas de mídia com medidas regulatórias caso não silenciem ou demitam repórteres e comentaristas de que não gosta", reagiu o ex-presidente democrata Barack Obama.

O humorista Stephen Colbert anunciou em 17 de julho que seu programa noturno também chegaria ao fim.

The Late Show foi um dos programas mais emblemáticos da televisão americana, sempre comandado por grandes estrelas.