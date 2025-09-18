Obra 'desconhecida' de Picasso apresentada em Paris

A tela de estilo cubista e repleta de cores mostra o rosto de Dora Maar com um adorno de flores e uma expressão triste. A obra está "avaliada em oito milhões de euros" (9,5 milhões de dólares, 50 milhões de reais), segundo Lucien.

O quadro será leiloado no dia 24 de outubro.

"É uma obra excepcional, que estabelece um marco na história da arte e na de Picasso", ressaltou Agnès Sevestre-Barbé, especialista em Picasso que apresentou o quadro.

Quando Picasso pintou o quadro, ele já conhecia aquela que seria sua nova companheira, Françoise Gilot. Isso poderia explicar o ar de tristeza no rosto de Dora Maar, segundo Sevestre-Barbé.

Até agora, os especialistas no trabalho do mestre espanhol só conheciam o retrato, autenticado pela Administração Picasso, em preto e branco, graças ao catálogo oficial de suas obras, segundo a casa de leilões Drouot.

Algumas fotografias de Brassaï, amigo de Picasso, feitas no ateliê parisiense do pintor, também atestavam a existência do quadro.