Painel médico inicia mudanças nas recomendações sobre vacinas infantis nos EUA

Em vez disso, os pais deveriam ter a alternativa de injeções separadas de MMR e varicela para seus filhos, decidiram os membros.

A vacina combinada tem um pequeno risco de causar convulsões febris temporárias que não ameaçam a vida.

No entanto, o presidente do Comitê de Doenças Infecciosas da Academia Americana de Pediatria, Sean O'Leary, explicou aos jornalistas que o debate foi resolvido há anos e que os pais já têm acesso a ambas as alternativas.

"Ainda estou perplexo que isso tenha voltado a ser tema de discussão", disse. "A única coisa que me ocorre é que se trata de outra estratégia para assustar os pais."

Kennedy tem promovido, durante décadas, desinformação sobre os imunizantes, como a afirmação amplamente refutada de que a vacina MMR causa autismo.

Após sua nomeação, ele demitiu todas as pessoas do ACIP e as substituiu por figuras com opiniões antivacinas alinhadas às suas.