Petróleo cai por temores sobre economia dos EUA

As cotações do petróleo perderam terreno nesta quinta-feira (18) por temores de uma desaceleração do crescimento nos Estados Unidos.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 0,75%, para 67,44 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em outubro, também recuou 0,75%, para 63,57 dólares.

O Federal Reserve (Fed), o banco central americano, reduziu os juros na quarta-feira pela primeira vez este ano. A taxa agora está compreendida no intervalo entre 4% e 4,25%, diante de uma piora no mercado de trabalho nos Estados Unidos.