Quatro presos no Egito por roubo de joia da época faraônica

A investigação revelou que a valiosa pulseira foi roubada do museu, vendida e "fundida juntamente com outras joias", segundo um comunicado do Ministério do Interior.

A restauradora "conseguiu roubar a pulseira enquanto trabalhava no museu" e depois entrou em contato com um joalheiro que a vendeu ao proprietário de uma oficina de ourivesaria por 180.000 libras egípcias (cerca de 3.700 dólares ou 19.600 reais), que por sua vez a revendeu a um fundidor de ouro por 194.000 libras egípcias (cerca de 4.000 dólares), indicou o documento.

Os quatro suspeitos foram detidos e confessaram, e o dinheiro foi apreendido, segundo a mesma fonte.

Descoberta em Tanis, no delta oriental do Nilo, a pulseira foi encontrada na cripta do rei Psusenes I, onde Amenemope foi enterrado após o saque de sua primeira tumba, segundo Jean Guillaume Olette-Pelletier, doutor em egiptologia.

Roubos e tráfico de antiguidades não são incomuns. Em agosto, um antigo médico egípcio, Ashraf Omar Eldarir, foi condenado a seis meses de prisão nos Estados Unidos por introduzir fraudulentamente centenas de objetos egípcios em território norte-americano, segundo o jornal The Art Newspaper.

