Regulador americano processa Ticketmaster por inflacionar preços de ingressos

Uma agência reguladora dos Estados Unidos processou, nesta quinta-feira (18), a Ticketmaster e sua empresa matriz Live Nation, acusando-as de conspirarem com revendedores para inflar os preços dos ingressos de shows e enganar os consumidores com taxas ocultas.

A Comissão Federal de Comércio e sete estados abriram o processo em um tribunal federal na Califórnia, acusando as empresas de permitir que revendedores de ingressos adquirissem milhões de bilhetes violando os limites de compra, para depois revendê-los a preços inflacionados.

"O entretenimento ao vivo nos Estados Unidos deveria ser acessível para todos nós. Não deveria custar um olho da cara levar a família a um jogo de beisebol", disse o presidente da FTC, Andrew Ferguson, que citou a ordem executiva do presidente Donald Trump para proteger os consumidores de abusos nos preços dos ingressos.