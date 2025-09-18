O Intervision foi originalmente concebido como um festival para a União Soviética e seus Estados satélites, mas retorna como uma ferramenta de 'soft power' com um forte conteúdo antiocidental, em um momento em que a Rússia, expulsa do Eurovision por sua ofensiva contra a Ucrânia em 2022, busca novas alianças culturais e políticas.

Organizado pela primeira vez em 1965 em Praga, o concurso foi suspenso após o levante antisoviético na Tchecoslováquia três anos depois. Em seguida, foi retomado na Polônia em 1977, mas deixou de existir em 1993, dois anos após o colapso da URSS.

- Valores tradicionais -

O ressuscitado Intervision é agora mais do que nunca um meio de promover os interesses geopolíticos e o soft power cultural da Rússia.

Os organizadores prometem uma "verdadeira festa da música", mas também da "identidade nacional", retomando assim o discurso oficial russo que critica os valores do Ocidente, responsável pelas sanções contra Moscou por sua ofensiva na Ucrânia.

Nenhum país da União Europeia enviará participantes para o Intervision.