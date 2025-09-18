São Paulo perde para LDU (2-0) na ida das quartas da Libertadores

O São Paulo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU nesta quinta-feira (18), em Quito, e ficou em situação difícil para se classificar à semifinal da Copa Libertadores.

O time equatoriano construiu a vitória no estádio Rodrigo Paz Delgado com um gol em cada tempo, primeiro com Bryan Ramírez (15') e depois com Michael Estrada (78').

O jogo de volta das quartas de final será na próxima quinta-feira, no Morumbis. Quem avançar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Palmeiras e River Plate, que se enfrentaram na quarta-feira, em Buenos Aires, com vitória do time brasileiro por 2 a 1.