Sem Estêvão e Endrick, Ramon Menezes convoca Seleção para o Mundial Sub-20

Sem Estêvão e Endrick, o técnico Ramon Menezes divulgou nesta quinta-feira (18) a lista de convocados da Seleção Brasileira para o Mundial Sub-20, que será disputado no Chile de 27 de setembro a 19 de outubro.

O torneio não coincide com as datas Fifa para jogos entre seleções, por isso os clubes não são obrigados a ceder seus jogadores, como foi o caso dos dois ex-atacantes do Palmeiras.

Sem suas grandes estrelas, o principal nome da lista é o do meia-atacante Pedrinho, do Zenit São Petersburgo.