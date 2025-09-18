Sobe para 21 balanço de mortos por explosão de caminhão de gás no México

O balanço de mortos devido à explosão de um caminhão carregado de gás na Cidade do México na semana passada subiu para 21 pessoas, com a morte de mais duas vítimas, informou nesta quinta-feira (18) a Prefeitura.

A capital mexicana foi abalada na semana passada pela poderosa explosão do veículo que transportava quase 50.000 litros de gás enquanto circulava pelo distrito de Iztapalapa, no leste da metrópole.

De acordo com o mais recente balanço oficial, 27 pessoas permanecem hospitalizadas, enquanto 36 já receberam alta.