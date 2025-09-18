Suspeito morre em operação policial contra 'criminosos' de torcidas organizadas no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou, nesta quinta-feira (18), uma operação contra "criminosos" nas torcidas organizadas de clubes de futebol que alimentavam a violência em paralelo às partidas, informaram as autoridades, que reportaram a morte de um suspeito durante a ação.

Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra 39 alvos em diversos endereços, incluindo as sedes das torcidas organizadas dos quatro principais clubes do Rio de Janeiro -- Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama --, em uma investigação motivada pelas brigas recorrentes entre os grupos. Duas pessoas foram detidas.

"Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes", diz um comunicado da polícia.