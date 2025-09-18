Tremor de magnitude 7,8 atinge costa oeste da Rússia

Um sismo de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (20, data local), data local, na costa de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), poucos dias depois de outro forte tremor nessa mesma região.

O abalo ocorreu a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk- Kamchatsky, a uma profundidade de dez quilômetros, segundo o USGS, o que levou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos a emitir um aviso para possíveis ondas perigosas nas costas próximas.

Vídeos publicados nas redes sociais russas mostravam móveis e lustres balançando dentro das casas, enquanto em outro um carro estacionado aparecia oscilando para frente e para trás em uma rua.