Tribunal de paz da Colômbia sentencia primeiros ex-militares por assassinatos de civis

O tribunal de paz da Colômbia condenou pela primeira vez, nesta quinta-feira (18), 12 militares reformados e aplicou a pena máxima pelo assassinato e desaparecimento de civis apresentados como guerrilheiros mortos em combate, um dos piores crimes do conflito armado.

Incluindo dois coronéis, os ex-militares devem realizar trabalho de reparação para as famílias das vítimas por oito anos, de acordo com a decisão da Jurisdição Especial para a Paz (JEP), nascida do pacto de paz com a guerrilha das Farc em 2016.

Os ex-militares são responsáveis por 135 homicídios e desaparecimentos forçados entre 2002 e 2005 na costa caribenha do país, um crime conhecido como "falsos positivos".