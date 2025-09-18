Trump admite estar 'decepcionado' con Putin pelo conflito na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta quinta-feira (18) estar "decepcionado" com seu contraparte russo, Vladimir Putin, que continua com a guerra na Ucrânia apesar dos esforços de paz do líder americano.

Um dia depois de ser homenageado pelo rei Charles III no castelo de Windsor, Trump pareceu estar em boa sintonia com o trabalhista Keir Starmer, durante a coletiva de imprensa que ambos ofereceram em Chequers, a residência campestre do primeiro-ministro britânico, a 70 km de Londres.

Trump afirmou que pensava que o conflito na Ucrânia seria o "mais fácil" de resolver "por [sua] relação com Putin". "Mas ele me decepcionou, realmente me decepcionou", destacou, no terceiro e último dia de sua visita oficial ao Reino Unido.