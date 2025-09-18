Trump afirma estar em 'desacordo' com Starmer sobre reconhecimento de Estado palestino

Os EUA rejeitaram a ideia de que outros países reconheçam um Estado palestino, embora França, Canadá e outros aliados ocidentais tenham previsto dar este passo na ONU na próxima semana.

Segundo o primeiro-ministro britânico, eles também discutiram a situação cada vez mais grave na devastada Faixa de Gaza durante sua reunião bilateral e concordaram sobre "a necessidade de paz e de um plano de ação".

"Quero que isso termine. Quero que os reféns sejam libertados", declarou Trump, em referência aos israelenses sequestrados por lideranças do Hamas durante seu ataque em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que desencadeou a guerra.

O presidente dos EUA classificou a guerra como "complexa", mas evitou responder diretamente a várias perguntas sobre se instaria o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um aliado próximo, a encerrar os bombardeios israelenses em Gaza.

Starmer foi além de simplesmente exigir a libertação dos reféns mantidos pelo grupo islamista e classificou a situação em Gaza como "intolerável". "Precisamos levar ajuda a Gaza rapidamente", declarou.

O premiê acrescentou que as movimentações para reconhecer um Estado palestino fariam parte de um "plano de paz" que incluiria garantir que o Hamas não tenha nenhum papel em sua governança, mas não detalhou sobre quando exatamente ocorreria o reconhecimento.