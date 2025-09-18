Trump pede destituição de governadora do Fed à Suprema Corte

Na petição à Suprema Corte, o procurador-geral John Sauer pediu que Trump tenha autorização imediata para destituí-la.

Segundo Sauer, as decisões anteriores constituem uma "indevida interferência judicial na autoridade do presidente para destituí-la".

Pela legislação, governadores do Fed só podem ser afastados por "justa causa". O procurador afirmou que Trump considera que as acusações de fraude hipotecária tornam Cook "inapta para continuar no Conselho do Federal Reserve".

Entre as acusações, está a de que Cook teria declarado como residência principal dois imóveis diferentes, um em Michigan e outro na Geórgia.

Nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook é a primeira mulher negra a integrar a diretoria do Fed. Ela nega as acusações, não enfrenta nenhuma acusação criminal e moveu uma ação contra a tentativa de destituição, classificando-a de "ilegal e sem precedentes".

A disputa judicial representa mais um teste aos poderes presidenciais de Trump, de 79 anos, que vem agindo para reforçar sua autoridade executiva sobre o governo.