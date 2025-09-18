Alerta de tsunami é suspenso após tremor no extremo leste da Rússia

Um sismo de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (19, data local), na costa de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, o que gerou um alerta de tsunami que foi posteriormente cancelado.

O abalo ocorreu às 6h58 locais (15h58 de quinta-feira em Brasília) a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk- Kamchatsky, a uma profundidade de dez quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos emitiu um aviso por possíveis ondas perigosas nas costas próximas, mas, horas depois, assegurou que a ameaça havia passado.