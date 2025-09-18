Alerta de tsunami é suspenso após tremor no extremo leste da Rússia

Um sismo de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (19, data local), na costa de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, o que gerou um alerta de tsunami que foi posteriormente cancelado.
O abalo ocorreu às 6h58 locais (15h58 de quinta-feira em Brasília) a 128 quilômetros a leste da cidade russa de Petropavlovsk- Kamchatsky, a uma profundidade de dez quilômetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).
O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico dos Estados Unidos emitiu um aviso por possíveis ondas perigosas nas costas próximas, mas, horas depois, assegurou que a ameaça havia passado.
Vídeos publicados nas redes sociais russas mostravam móveis e lustres balançando dentro das casas, enquanto em outro um carro estacionado aparecia oscilando para frente e para trás em uma rua.
A delegação local do serviço geofísico estatal russo estimou uma magnitude menor, de 7,4, e informou sobre pelo menos cinco réplicas.
"Esta manhã, a resistência dos moradores de Kamchatka é posta à prova mais uma vez", disse o governador da região, Vladimir Solodov, no Telegram.
"Por enquanto não há relatos de danos. Peço a todos que mantenham a calma", acrescentou.
A península de Kamchatka se encontra no chamado Círculo de Fogo, área que rodeia grande parte do oceano Pacífico e apresenta forte atividade sísmica.
Em julho, um megaterremoto de magnitude 8,8 no litoral dessa mesma região provocou um tsunami que devastou parte de uma vila costeira.
des/pc/hgs/dga/lm/rpr/ic
© Agence France-Presse
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.