Ucrânia afirma ter recuperado mais 1.000 corpos entregues pela Rússia

A Ucrânia anunciou, nesta quinta-feira (18), que a Rússia entregou mais 1.000 corpos que Moscou alega pertencerem a soldados ucranianos mortos em combate, como parte de uma troca semelhante às dos últimos meses.

"Mil corpos, que a Rússia alega pertencer a soldados ucranianos, foram repatriados para a Ucrânia", informou o centro governamental ucraniano para prisioneiros de guerra, no Telegram.

Antes da identificação formal, as autoridades ucranianas são geralmente cautelosas quanto à identidade dos restos mortais repatriados.