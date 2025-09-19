Alison dos Santos conquista a prata nos 400 m com barreira no Mundial de Tóquio

Após uma desclassificação que durou alguns minutos, o americano Rai Benjamin foi reclassificado depois da apresentação de um recurso, e conquistou o título mundial dos 400 metros com barreiras, prova em que o brasileiro Alison dos Santos conquistou a medalha de prata nesta sexta-feira (19) em Tóquio.

Durante um curto período, o atleta paulista, segundo na prova com o tempo de 46.84, foi considerado o campeão devido à desclassificação, mas retornou ao segundo lugar, atrás de Benjamin, que venceu a prova em 46 segundos e 52 centésimos. O catari Abderrahman Samba (47.06) levou o bronze, enquanto o defensor do título, o norueguês Karsten Warholm, ficou em quinto lugar (47.58).

Piu, bronze olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, conquista sua segunda medalha em Mundiais, após o ouro na edição de 2022, disputada em Eugene (Estados Unidos).