Ataque de paramilitares deixa 75 mortos no Sudão, afirmam equipes de emergência

Paramilitares sudaneses das Forças de Apoio Rápido (FAR) mataram 75 pessoas nesta sexta-feira em um ataque com drones contra uma mesquita de um campo de deslocados próximo à cidade de El Fasher, na região oeste do país, informaram as equipes de emergência.

As FAR executaram o ataque em meio aos esforços para capturar a última cidade controlada pelo Exército na região de Darfur.

O bombardeio atingiu uma mesquita no campo de Abu Shouk, nas imediações da capital do estado de Darfur do Norte, informou em um comunicado a Sala de Resposta de Emergência, um grupo local de voluntários que coordena a ajuda.