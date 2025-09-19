Autoridades palestinas prendem suspeito de ataque antissemita na França em 1982

As autoridades palestinas prenderam um dos suspeitos de um atentado antissemita na França em 1982, que matou seis pessoas, informou nesta sexta-feira a Procuradoria Antiterrorista francesa (Pnat).

Hicham Harb, um palestino de 70 anos, é suspeito de ter supervisionado o grupo que executou o ataque na rua Rosiers, localizada em um bairro com grande presença da comunidade judaica em Paris.

A Interpol informou à Pnat sobre a detenção, indicou à AFP a Procuradoria, que celebrou "um avanço importante" e agradeceu a colaboração das autoridades palestinas.