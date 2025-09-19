Barcelona não consegue liberação do Camp Nou e receberá PSG pela Champions em Montjuic

O Barcelona ainda não conseguiu a liberação para jogar no Camp Nou, que está em obras, e receberá o Paris Saint-Germain no Estádio Olímpico de Montjuic, no dia 1º de outubro, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, anunciou o clube espanhol nesta sexta-feira (19).

"O clube segue trabalhando para obter as autorizações administrativas necessárias para a abertura do Camp Nou nos próximos dias", informou a diretoria 'blaugrana' em comunicado.

O Barça, que venceu o Newcastle por 2 a 1 na quinta-feira, pela primeira rodada da Champions, iniciou uma reforma em seu emblemático estádio no final da temporada 2022/2023, com expectativa para uma reabertura parcial em novembro de 2024.