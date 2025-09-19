Câmara de Representantes dos EUA aprova lei para evitar paralisação do governo

O ano fiscal nos Estados Unidos termina em 30 de setembro, o que aumenta os riscos de um 'shutdown'.

A paralisação do governo implicaria em primeiro lugar a suspensão das atividades não essenciais, com licenças sem vencimentos que poderiam se estender para centenas de milhares de funcionários públicos.

O projeto de lei foi aprovado por 217 votos a favor e 212 contra.

Apenas um democrata da Câmara apoiou a chamada "resolução contínua", enquanto dois republicanos se somaram aos democratas em oposição ao projeto.

Os democratas no Senado declararam que vão bloquear a medida até que os republicanos aceitem negociar com eles.

Os republicanos, aliados do presidente Donald Trump, têm maioria nas duas Câmaras do Congresso, mas devido às regras do Senado, precisarão convencer pelo menos sete senadores democratas para votarem a favor de seu orçamento.