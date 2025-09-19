Chanceler da Colômbia denuncia à AFP presença militar "desmedida" dos EUA no Caribe

NotíciasChanceler da Colômbia denuncia à AFP presença militar "desmedida" dos EUA no Caribe19/09/2025 15h13Deixe seu comentárioChanceler da Colômbia denuncia à AFP presença militar "desmedida" dos EUA no Caribealb/lv/nn/am© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.