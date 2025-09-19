China alerta Papua-Nova Guiné sobre acordo de defesa mútua com a Austrália

A China advertiu Papua-Nova Guiné contra o risco de "minar" seus interesses e soberania ao assinar um acordo de defesa mútua com a Austrália, considerado como um contraponto à crescente influência de Pequim no Pacífico.

Austrália e Papua-Nova Guiné estabeleceram nesta semana os termos de um acordo pelo qual ambos os países se comprometem com a defesa mútua contra ataques armados.

Questionado sobre o tratado, um porta-voz da embaixada de Pequim em Port Moresby disse que a China respeita o direito de Papua-Nova Guiné de assinar acordos com outros países.